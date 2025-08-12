Mel B affirme que son deuxième mariage au Maroc «a dépassé les attentes»

Mel B, l'une des icônes des Spice Girls, a célébré son mariage pour la deuxième fois avec faste à Marrakech. Une fête qui a largement dépassé ses propres attentes. La chanteuse, âgée de 50 ans, et son époux, le coiffeur Rory McPhee, de 37 ans, ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie en plein air pleine d'émotion au début du mois d'août. «C'était la journée la plus incroyable, remplie d'amour. Cela a dépassé toutes nos attentes», a-t-elle confié à Hello! Magazine.

Pour cette cérémonie à Marrakech, Mel B portait une robe rouge spectaculaire signée Justin Alexander. Cette pièce unique, nécessitant plus de 850 heures de travail par six artisans, était ornée de cristaux rouges et de perles tubulaires, et complétée par un voile de cathédrale inspiré du Maroc.

«À la tombée du jour, je voulais ressembler à une sirène flottante - une sirène rouge ardente - parée de diamants rubis. Le Maroc évoque cette passion vibrante et spirituelle.»

La célébration s'est déroulée du 1er au 3 août à l'hôtel Selman Marrakech, avec ses trois enfants. Sa fille aînée, Phoenix, 26 ans, l'a accompagnée jusqu'à l'autel, tandis qu'Angel, 18 ans, était garçon d'honneur et Madison, 13 ans, demoiselle d'honneur. «Cela signifiait tout pour moi», a-t-elle déclaré.

Parmi les invités, Mel C, autre membre des Spice Girls, était présente avec son compagnon Chris Dingwall et a offert une interprétation impromptue de «Holler». Mel B a su intégrer des éléments de la culture marocaine, avec des décorations au henné et des lanternes ornées, ajoutant une touche traditionnelle à l'événement.