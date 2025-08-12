La marine indienne conclut la visite de l'INS Tamal à Casablanca par un exercice conjoint

La toute nouvelle frégate furtive de la marine indienne, l'INS Tamal, a conclu une visite officielle de trois jours à Casablanca, du 6 au 9 août 2025, dans le cadre de son retour vers l'Inde. Mise en service en Russie le 1er juillet, ce navire fait escale dans plusieurs ports européens et asiatiques pour promouvoir la diplomatie maritime et renforcer les liens bilatéraux. C'est ce qu'a déclaré le ministère indien de la Défense dans un communiqué de presse publié le 10 août.

Lors de son escale à Casablanca, la frégate a été le théâtre de rencontres bilatérales avec des hauts responsables de la marine marocaine, de visites croisées de navires, d'événements sportifs, de séances de yoga et d'échanges culturels célébrant les relations indo-marocaines. Au moment de quitter le port, l'INS Tamal a mené un exercice de passage avec le navire Mohammed VI de la Marine royale marocaine, illustrant la coopération croissante en matière de défense entre les deux nations.

«La visite à Casablanca reflète l'importance que l'Inde attache à ses relations avec le Maroc et son engagement à renforcer la coopération en matière de défense qui se développe entre nos pays.» Ministre de la Défense indien

Il s'agit de la troisième visite d'un navire de guerre indien à Casablanca au cours des deux dernières années.