Le Maroc accueillera le tournage du nouveau film bollywoodien «Captain India»

Connu pour le film primé Chak De! India avec Shah Rukh Khan, le cinéaste indo-américain Shimit Amin sera au Maroc en 2026, pour le tournage de son nouveau long-métrage hollywoodien, Captain India. Mettant en vedette l'acteur le mieux payé d'Inde, Kartik Aaryan, l'opus est basé sur des faits réels dans lesquels le protagoniste est un pilote de l'armée de l'air.

Selon la plateforme indienne de divertissement Pinkvilla, le tournage est prévu entre mars et juillet 2026 en Inde et au Maroc. Une équipe de repérage a déjà parcouru le royaume, pour identifier les lieux où l'équipe va poser ses caméras.

Prévu pour sortir dans la première moitié de 2027, le film marque le retour de Shimit Amin à la réalisation après plusieurs années d'absence.

Le Maroc, depuis longtemps prisé par les productions internationales, a accueilli les tournages de films de Bollywood, tels que Jagga Jasoos, Agent Vinod, Dishoom et Krrish 3.

Le royaume a accueilli également le tournage de productions hollywoodiennes comme Gladiator et Mission impossible : Rogue Nation.