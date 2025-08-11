Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

El Jadida : Le 16e Salon du cheval accueille le Title Show des chevaux pur-sang arabes

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

Le 16e Salon du Cheval d’El Jadida accueille le concours international de modèles et allures Title Show, les 1er et 2 octobre 2025 au Parc des expositions Mohammed VI de la ville.

Ce concours passe en effet de la catégorie A à la classification Title Show, le plus haut niveau attribué par l’European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO). Cette évolution traduit une «reconnaissance des instances internationales pour la qualité croissante de ce concours», se félicitent les organisateurs, surtout que «seuls quelques pays dans le monde, comme l’Allemagne, l’Italie, le Qatar et les Émirats arabes unis, accueillent des compétitions de ce niveau». 

Au-delà de la compétition, cet événement constitue «un enjeu stratégique» pour la filière équine nationale, en proposant «une vitrine d’exception pour valoriser la qualité des élevages marocains, tout en mettant en lumière l’excellence du pur-sang arabe marocain», souligne un communiqué.

Ce concours est voulu également comme «un espace d’échanges privilégiée entre éleveurs, experts et passionnés», faisant du Salon du cheval d’El Jadida une véritable «plateforme internationale alliant tradition, compétitivité et innovation au service du cheval».

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter