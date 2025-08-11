Portugal : Le Maroc mobilise ses avions Canadair contre les incendies de forêt

Le ministère portugais de l’Administration intérieure a annoncé la mobilisation de deux avions Canadair envoyés par le Maroc, dans le cadre du mécanisme de coopération bilatérale en matière de protection civile. Il s’agit de soutenir les efforts sur le terrain pour circonscrire les feux forêt auquel le pays est en proie actuellement, après que les deux avions utilisés par les autorités du Portugal ont été endommagés.

Selon le département, le Portugal dispose en effet de deux avions Canadair affectés au Dispositif spécial de lutte contre les incendies ruraux (DECIR) 2025. Ceux du Maroc les remplacent, suite aux dommages causés aux appareils nécessitant une intervention technique.

Selon le ministère, le royaume a réagi rapidement à la requête et ses avions ont été envoyés hier, pour être intégrés au DECIR d’ici la fin de la semaine. Ils opéreront depuis la base aérienne de Monte Real.

Bien que le Portugal ait initialement cherché une solution bilatérale avec l’Espagne, l’aggravation de la situation des incendies ruraux dans le pays a rendu le processus difficile, indique le ministère.

Dans ce contexte, le gouvernement portugais a exprimé sa gratitude au Maroc pour sa collaboration. Par ailleurs, il a réaffirmé son engagement à assurer la réponse opérationnelle nécessaire pour protéger les personnes, les biens et le territoire.