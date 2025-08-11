Elections au Maroc : Le PJD plaide pour la participation politique des MRE

À l'occasion de la Journée nationale du migrant, commémorée le 10 août de chaque année, le Parti de la justice et du développement (PJD) a appelé à permettre aux Marocains du monde d'exercer leur droit de vote et de se porter candidats, lors des prochaines élections législatives, prévues en 2026 au Maroc.

Le bureau régional du PJD pour les Marocains résidant à l'étranger a publié un communiqué exhortant les institutions officielles, autorités et formations politiques à tirer parti des consultations en cours, en amont du scrutin à venir. Dans cette déclaration, le parti islamiste a souligné la nécessité de «résoudre la question du droit accordé par la Constitution aux MRE de voter et de se porter candidats, assurant l'application effective de ce principe constitutionnel lors des prochaines élections».

Dans le même sens, la formation a exhorté le gouvernement à accélérer la préparation et l'adoption des lois concernant le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et la Fondation Mohammedia pour les MRE. Selon le PJD, l'objectif devrait être de «restructurer les institutions concernées par la diaspora marocaine sur la base des principes de démocratie, de représentation et de compétence, dépassant la logique du favoritisme et du clientélisme».