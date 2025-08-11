Tanger : Un Néerlandais arrêté pour l'enlèvement d'un nourrisson

Un citoyen néerlandais a été arrêté, dimanche à Tanger, pour son implication présumée dans un gang criminel accusé de vol sous la menace de violence, ainsi que de l'enlèvement d'un nourrisson. Agé de 23 ans, l'individu est visé par un mandat d'arrêt international émis par la Belgique.

Le suspect a été appréhendé dans l'un des quartiers de la ville, où une vérification de son identité à travers la base de données d'Interpol a révélé qu'il était recherché. Il a été placé en garde à vue, dans le cadre de la procédure d'extradition. A cet effet, les autorités belges ont été notifiées de l'arrestation.