Tennis : Qualitifation inédite de l'équipe féminine du Maroc au Groupe II Europe/Afrique

L'équipe nationale féminine de tennis s'est qualifiée au Groupe II Europe/Afrique, à l'issue des éliminatoires de la Billie Jean King Cup, tenus du 4 au 9 août 2025 à Windhoek (Namibie). Cet exploit permettra aux joueuses de se mesurer à des adversaires de haut niveau en 2026.

En effet, cette promotion marque le retour du Maroc dans l'élite continentale, surtout grâce à une bonne préparation en amont. Dans ce sens, les joueuses ont pu affiner leur niveau en participant aux trois tournois ITF tenus en juillet dernier au Maroc (le W15 Casablanca (ACSA), le W35 Casablanca (RUC) et le W35 Mohammedia (RTCMO)).

Composée de Yasmine Kabbaj, Malak El Allami, Diae El Jardi et Manal Ennaciri, l'équipe marocaine aura réalisé un sans-faute à la Billie Jean King Cup. En phase de poules, elle a dominé la Namibie, le Burundi et Madagascar sur le score de 3-0 à chaque fois.

Lors de la rencontre décisive contre Madagascar, Malak El Allami a battu Iariniaina Tsantaniony 6-2, 6-3. Pour sa part, Yasmine Kabbaj a dominé Miotisoa Rasendra Andrianantenaina 6-1, 6-2.

Le Maroc a ensuite confirmé sa puissance en s'imposant face aux deux autres équipes qualifiées, à savoir le Botswana (3-0) et le Kenya (2-1). Il a ainsi décroché sa promotion au Groupe II Europe/Afrique, une réussite collective qui récompense les efforts des joueuses, ainsi que l'encadrement dirigé par Mehdi Ait Barhouch, accompagné du préparateur physique Mohamed Rharbal et du kinésithérapeute Hatim Jorio.