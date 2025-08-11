Casablanca : Alcott ouvre son premier magasin au Maroc

Le groupe Chiccorner annonce l’arrivée de la marque italienne Alcott au Maroc avec l’ouverture de son premier magasin au rez-de-chaussée du Morocco Mall. Cette implantation marque un tournant dans l’univers du prêt-à-porter au Maroc, en introduisant une enseigne qui incarne un style actuel, accessible et responsable, précise un communiqué de la marque.

Directeur général du groupe Chiccorner, Adil Mamouni note qu'avec cette première boutique, les consommateurs marocains accèderont à une expérience nouvelle, en phase avec les tendances internationales.

Née à Naples en 1990, Alcott s’est imposée comme une référence incontournable de la mode en Italie et bien au-delà. En moins de vingt ans, la marque s’est hissée parmi les acteurs majeurs du secteur grâce à une stratégie axée sur la réactivité aux tendances, l’accessibilité des prix et la diversité des collections. Elle fait aujourd’hui partie du Capri Group, un groupe italien qui a su bâtir une présence forte sur les marchés européens et internationaux.

Avec plus de 100 magasins, la marque a connu une croissance rapide, s’imposant aussi bien en Italie qu’à l’international. En moins de 20 ans, elle est devenue l’un des acteurs majeurs de l’industrie mondiale de la mode.