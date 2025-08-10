Marrakech : La RAM renforce sa connectivité «point-à-point» vers la France et la Belgique

Royal air Maroc (RAM) renforce son réseau «point-à-point» en relançant les dessertes aériennes directes entre Marrakech et les villes de Lyon, Toulouse, Nantes et Bordeaux, à partir du 10 octobre 2025. Les fréquences sur les lignes existantes vers Marseille et Bruxelles seront par railleurs renforcées.

Selon un communiqué, les vols directs vers Toulouse et Lyon seront programmés,à compter du 10 octobre 2025, les lundis et vendredis avec un départ de l’aéroport international Marrakech-Menara à 8h15 (heure locale) pour une arrivée à Toulouse à 11h45 (heure locale) et un départ de Marrakech à 15h20 (heure locale) pour une arrivée à Lyon à 19h20 (heure locale).

Quant aux vols retour, ils seront programmés au départ de l’aéroport de Toulouse à 12h45 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 14h20 (heure locale). Les vols retour au départ de Lyon seront programmés à 20h20 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 22h25 (heure locale).

A partir du 11 octobre 2025, les lignes directes entre Marrakech et Nantes seront opérées les mercredi et samedi. Le départ de Marrakech sera programmé à 8h15 (heure locale) pour un atterrissage à l’aéroport de Nantes à 12h05 (heure locale). Le départ de Nantes sera effectué à 13h05 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 15h00 (heure locale), fait encore savoir la RAM.

A partir du 12 octobre 2025, la ligne directe Marrakech-Bordeaux sera opérée tous les jeudis et dimanches. Le départ de Marrakech sera programmé à 17h10 (heure locale) pour une arrivée à Bordeaux à 20h40 (heure locale). Le départ de Bordeaux sera effectué à 21h40 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 23h20 (heure locale), ajoute-t-on.

Les fréquences additionnelles programmées vers Marseille au départ de Marrakech sont prévues les mercredis et samedis, tandis que celles à destination de Bruxelles sont prévues tous les jeudis et dimanche.

Le départ de Marrakech sera effectué à 16h00 (heure locale) pour une arrivée à Marseille à 19h35 (heure locale). Quant à la ligne directe Marrakech-Bruxelles, les vols seront programmés au départ de l’aéroport international Marrakech-Menara à 8h15 (heure locale) pour une arrivée à Bruxelles à 12h35 (heure locale).

Ces lignes s’ajoutent au réseau point-à-point de la RAM, reliant les destinations nationales aux bassins émetteurs : Marrakech-Bruxelles, Marrakech-Marseille, Marrakech-Paris Orly, Marrakech-Paris CDG, Oujda-Paris Orly, Agadir-Paris Orly, Tanger-Paris Orly, Tanger-Bruxelles, Nador-Bruxelles, Fès-Paris Orly, Rabat-Bruxelles, Dakhla-Paris Orly, Laayoune-Las Palmas Gran Canaria, Tanger-Barcelone, Tanger-Londres Gatwick, Tanger-Amsterdam, Nador-Amsterdam, Nador- Düsseldorf, Nador- Francfort, Oujda- Düsseldorf et Oujda-Bruxelles.

Les billets des vols sont en vente sur le site de la RAM www.royalairmaroc.com, via les centres d’appel ainsi que dans les agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.