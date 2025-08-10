L’ONDA célèbre les MRE dans les aéroports du Maroc

L’Office national des aéroports (ONDA) a marqué la Journée nationale du migrant, célébrée le 10 août, avec des célébrations consacrées aux Marocains résidant à l’étranger et de retour au pays en cette période estivale. Animations culturelles, gestes d’hospitalité marocaine et coordination des services ont rythmé la journée, traduisant attachement et e reconnaissance à l’égard des Marocains du monde.

Cette date intervient alors que la 25ᵉ édition de l’opération Marhaba bat son plein, sous l’égide de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Dans ce contexte, l’ONDA, a proposé «un dispositif d’accueil exceptionnel, conjuguant efficacité, humanité et proximité». «Dès le 10 juin 2025, les aéroports du Royaume ont été mobilisés pour accompagner le pic saisonnier du trafic, avec un objectif partagé par l’ensemble des partenaires institutionnels (la DGSN, la Gendarmerie Royale, les services du ministère de l’Intérieur, les services de la Douane) et aéroportuaires qui est de garantir aux MRE une arrivée sereine, fluide et chaleureuse», indique un communiqué.

Ce dispositif renforcé a permis de «fluidifier les parcours, d’améliorer les conditions d’attente, et d’enrichir l’expérience passager grâce à une attention portée aux moindres détails», ajoute la source. De plus, l’édition 2025 de Marhaba marque un tournant, puisque c’est pour la première fois que les aéroports de Laâyoune et Dakhla accueillent des espaces dédiés à la Fondation Mohammed V.

L’ONDA souligne également le déploiement de services publics de proximité au sein des aéroports, en mettant à disposition des espaces pour les institutions mobilisées dans le cadre de Marhaba, de manière à permettent aux MRE d’accéder à des informations et à des services utiles à leurs projets ou à leurs familles, dès l’arrivée.

L’ONDA inscrit cette mobilisation dans sa stratégie Aéroports 2030, pour faire des aéroports du Maroc des «espaces de vie, de services, et de fierté nationale».