Maroc : Les détenus du Hirak du Rif en grève de la faim en solidarité avec Gaza et le Soudan

Des détenus du Hirak du Rif, dont la figure de prouve du mouvement, Nasser Zefzafi, ont annoncé une grève de la faim de deux jours pour exprimer leur solidarité avec les civils dans la bande de Gaza et au Soudan.

Le message des six détenus du Hirak du Rif de la prison de Tanger 2 a été transmis par le frère du détenu Nabil Ahamjik, via un post sur Facebook. «Nous annonçons notre refus de manger ou de boire pendant 48 heures jusqu'à mercredi, en solidarité avec les victimes de la politique de la famine à Gaza et au Soudan, et en protestation contre l'incapacité de la communauté internationale à assumer ses responsabilités face aux crimes génocidaires en cours», indique l'annonce.

Selon le même post, les détenus en grève de la faim sont «Mohamed Jelloul, Nabil Ahamjik, Mohamed Haki, Samir Ighid, Zakaria Adahchour et Nasser Zefzafi».

La famine programmée à Gaza s'est aggravée en raison de la politique imposée par Israël aux habitants. Depuis octobre 2023, le nombre de victimes de la malnutrition parmi les civils palestiniens est passé à 212, dont 98 enfants, a indiqué samedi le ministère palestinien de la Santé.

Au Soudan, la guerre en cours a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres, menant, selon les Nations unies, à la plus grande crise de déplacement et de faim actuellement observée dans le monde.