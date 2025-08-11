Ces dernières semaines, la ville de Ceuta a accueilli des réfugiés palestiniens fuyant la guerre menée par Israël, selon des sources de sécurité espagnoles. Trois d'entre eux ont réussi à atteindre la préside à la nage depuis la côte marocaine, avant de demander l'asile en Espagne.

Samedi, sept mineurs marocains ont par ailleurs atteint Ceuta de la même manière. Selon les données du gouvernement espagnol dans la préside, la section des mineurs héberge actuellement plus de 480 mineurs seuls, alors que la capacité optimale ne dépasse pas 132 places.

Depuis la fin juillet, Ceuta connaît un nombre croissant d'arrivées et de tentatives de migration en mer. Les arrivant sont souvent des ressortissants marocains, y compris des mineurs, en plus d'adultes de diverses nationalités.

Au cours des deux dernières semaines, 361 personnes sont entrées quant à elles par voie terrestre, portant le nombre total depuis le début de l'année à 1 452, soit plus de 7,2% par rapport à la même période l'année dernière, selon le ministère espagnol de l'Intérieur.

L'administration des mineurs, qui a enregistré l'arrivée de 73 enfants en un seul week-end le mois dernier, avertit que la surpopulation actuelle complique la prise en charge dans des conditions optimales.

Par conséquent, 27 mineurs marocains ont été transférés sur la péninsule, le 28 juillet, dans le cadre d'un accord de coopération avec le gouvernement régional andalou. Celui-ci prévoit des transferts temporaires.