Ballon d'or 2025 : Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé en rivalité au PSG

Les déclarations de l'international marocain Achraf Hakimi affirmant mériter le Ballon d'or ont suscité un débat intense dans les couloirs du Paris Saint-Germain et au sein des fans. Parmi eux, certains estiment que cela pourrait affecter les chances de son coéquipier Ousmane Dembélé de remporter la prestigieuse récompense.

Lors d'une interview accordée à Canal+ durant le week-end, le joueur a déclaré qu'il pense mériter le Ballon d'or plus qu'un attaquant. Le latéral marocain de 26 ans, qui a marqué 11 buts et délivré 16 passes décisives dans diverses compétitions, a soutenu sa position avec ses statistiques.

Les fans du club parisien craignent que ce débat ne conduise à une division des votes parmi les joueurs de l'équipe, d'autant plus que neuf d'entre eux sont nominés pour le Ballon d'or cette année.

Selon L'Équipe, les déclarations de Hakimi ont mis le club dans une position délicate, alors que le Paris Saint-Germain continue de soutenir Dembélé. Selon les informations, la direction aurait demandé la suppression du passage sur le Ballon d'or de l'interview, mais l'international marocain a refusé.

Le journal a ajouté que certains proches de Dembélé ont été surpris par la position de Hakimi, mais que cela n'a pas tourné au conflit, en raison de l'excellente relation entre les joueurs.

La cérémonie officielle de remise du Ballon d'or aura lieu le 22 septembre prochain.