Settat : Arrestation pour planification d’attentats terroristes avec Daech

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, dans la matinée du dimanche 10 août, sur la base de renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation d’un élément imprégné de l’idéologie extrémiste du groupe terroriste Daech. Âgé de 18 ans, l’individu s’activait à Douar El Amarna, dans la province de Settat.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause a manifesté son intérêt pour la fabrication d’explosifs et des ceintures explosives. Il est soupçonné de préparer des attentats terroristes susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public, indique un communiqué du BCIJ.

Le jeune homme était en contact avec l’un des chefs maghrébins sur le terrain de Daech, qui l’a incité à exécuter un projet terroriste dans le pays et lui a fourni des références et des publications traitant de la manière de fabriquer des explosifs.

L’enquête préliminaire a également révélé que le suspect avait fait l’apologie, sur des plateformes médiatiques, de contenus portant sur des opérations terroristes exécutées par des combattants de Daech et d’autres incitant à l’exécution de projets subversifs.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour approfondir l’enquête, supervisée par le parquet en charge des affaires de terrorisme, afin d’identifier tous les projets terroristes qui lui sont imputés et de déterminer ses éventuels liens à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.