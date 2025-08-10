Menu
Mohamed Bouzouba élu nouveau président du MAS de Fès

Mohamed Bouzoubaa a été élu, dimanche 10 août, nouveau président du conseil administratif de l'Association sportive Moghreb de Fès (MAS), succédant à Hicham Chakour, qui a démissionné le mois dernier.

Unique candidat pour succéder au poste, Bouzoubaa a été élu lors de l'assemblée générale ordinaire pour la saison sportive 2024-2025.

Dans le même contexte, Omar Bennis a conservé son poste de président de la société sportive du club, qui détient 60% des parts de l'équipe.

Les participants à la réunion ont par ailleurs validé les rapports d'activité et financier pour le compte de la même saison.

