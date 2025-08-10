Arrestation d'Ibtissam Lachgar pour une photo avec un t-shirt jugé offensant envers l’Islam

Ce dimanche, la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) a procédé à l'arrestation de l'activiste Ibtissam Lachgar, suite à la publication d'une photo la montrant arborant un t-shirt jugé offensant envers l'Islam.

Dans un communiqué, le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Rabat a précisé que l'image, diffusée sur le compte de réseau social de l'intéressée, comportait des phrases considérées comme insultantes pour la divinité, accompagnées d'un post dénigrant l'islam. Face à cette situation, les autorités ont décidé d'intervenir.

Le Parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête. En raison de la gravité des faits, Ibtissam Lachgar a été placée en détention préventive conformément à la législation en vigueur. Les suites judiciaires seront déterminées en fonction des conclusions de l'enquête, toujours selon le communiqué officiel.

La publication de Lachgar a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont réclamé qu'elle soit poursuivie.

L'ancien ministre de la Justice, Mustapha Ramid, a également réagi, appelant à ce qu'elle rende des comptes. Dans un post, il a déclaré que «la dénommée Ibtissam Lachgar mérite d'être interrogée si les propos qui lui sont attribués concernant la description de Dieu Tout-Puissant s'avèrent exacts, comme l'ont rapporté certains sites. Il ne s'agit pas d'une simple divergence d'opinion, mais d'une offense délibérée à Dieu, exprimée de manière inacceptable».

Plus tôt dans la journée, Ibtissam Lachgar avait publié un post dans lequel elle déclarait avoir reçu des menaces de mort et de viol.