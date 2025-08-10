La SNRT tient ses quatrièmes Journées portes ouvertes pour les MRE

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a lancé, ce dimanche 10 août 2025 dans son siège à Rabat, la quatrième édition de ses Journées portes ouvertes (JPO) pour la communauté marocaine à l’étranger. Sous le thème «la SNRT : un pont de communication permanent avec les Marocains du monde» cette année, le rendez-vous commémore la Journée nationale du migrant «en tant qu’opportunité de communication et de consolidation des liens avec les Marocains du monde».

Cette initiative se veut comme un moyen pour permettre aux MRE de comprendre les rôles du pôle audiovisuel national dans le renforcement des liens avec le pays d’origine. A ce titre, cette édition des JPO a commencé par des visites pour les jeunes générations marocaines du monde, afin de leur faire connaître les départements de la radio et de la télévision, y compris le bouquet des services des neuf chaînes générales et thématiques, ainsi que les quatre radios nationales et onze stations régionales.

En outre, l’événement constitue une occasion pour la SNRT de présenter sa programmation qui se distingue par sa diversité linguistique et culturelle, avec ses émissions en langues nationales (l’arabe et l’amazigh avec ses trois affluents : tachelhit, tarifit et tamazight) et son ouverture sur les langues étrangères (français, espagnol et anglais), indique un communiqué.

L’occasion a été aussi de présenter des émissions télévisées destinées aux Marocains du monde, comme «Asdae Al Jalia», «Maghribiates» et «Canal Atlas», des programmes radiophoniques, dont «Marocains du monde» et «Qadaya Al Jalia», parallèlement à la promotion des émissions destinées aux jeunes, à l’image de «Sawt Achabab» et «Monadara».

Il a été question aussi du processus de sélection des projets télévisuels et radiophoniques, sur la base d’une stratégie de programmation et d’une analyse de la data, en plus des focus group et du comité de déontologie, pour une adaptation des contenus à la ligne éditoriale et au cahier des charges.

Les performances digitales de la SNRT ont été exposées, notamment «snrt.ma», «snrtnews.com», ainsi que les applications de diffusion directe et de flux digital à l’instar de «SNRT Live», Prix de la meilleure innovation digitale africaine en 2018, de l’application «Botola» et des applications de flux comme «StandUp» et «Lalla Laâroussa», outre la plateforme de VOD «Forja».