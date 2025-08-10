TICAD 9 : Pour barrer la route au Polisario, le Japon reçoit l’ambassadeur algérien

Le Japon s'apprête à accueillir, du 20 au 22 août à Yokohama, la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD). Comme à chaque rencontre de ce partenariat, la question de la participation du Polisario refait surface.

À une semaine de l'ouverture de la TICAD 9, le gouvernement japonais a reçu, vendredi 8 août, l'ambassadeur algérien à Tokyo, Toufik Milat, au siège du ministère des Affaires étrangères. La diplomatie nippone a qualifié cette rencontre de «visite de courtoisie» dans un communiqué. Pour mémoire, Milat avait présenté, le 23 mai dernier, ses lettres de créance à la diplomatie japonaise.

Les discussions entre le vice-ministre des Affaires étrangères japonais et le diplomate algérien ont officiellement porté sur «le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment économique et diplomatique», selon la même source.

Lors de la TICAD 8, une délégation du Polisario avait réussi à s’infiltrer à la réunion, avec le soutien de l’Algérie, portant atteinte à la souveraineté du pays hôte. Les membres du mouvement séparatiste étaient entrés au Japon avec des passeports algériens.

Le gouvernement japonais a toujours exprimé publiquement son opposition à la présence de délégations du Polisario lors des TICAD.

Pour rappel, le Japon organise cette conférence depuis 1993, en collaboration avec les Nations unies, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine.