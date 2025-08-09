Menu
Brève

CHAN 2024 : Le Maroc encaisse une défaite face au Kenya

(avec MAP)
Publié
DR
Temps de lecture: 2'

Les Lions de l’Atlas ont encaissé une défaite face au Kenya par 1 but à 0, en match de la troisième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2024), disputé dimanche au stade Kasarani à Nairobi.

Ambitieux de décrocher les trois points de la victoire, les éléments nationaux ont, dès l’entame de la rencontre, tenté de prendre l’avantage en effectuant des passes courtes pour se rapprocher de la surface de réparation du Kenya, avec une bonne possession de la balle.

Les tentatives des éléments nationaux ont donné lieu à un coup franc près de la surface de réparation kényane, qui a débouché sur une réelle occasion pour ouvrir la marque (10è).

Le sélectionneur national a été contraint d’effectué un changement précoce après la sortie sur blessure de Ayoub Mouloua, remplacé par Youness El Kaabi (23è).

Les joueurs kényans ont répliqué par des tentatives sans réelle conséquence sur le filet du gardien El Mehdi Al Harrar, dont les coéquipiers ont maintenu une pression accrue, notamment par le biais de Anas El Mahraoui (37è).

Contre le cours du jeu, le Kenya a réussi à ouvrir le score par Ryan Ogam (42è), qui a exploité une mêlée devant la cage d’El Mehdi Al Harrar, pour mettre une balle hasardeuse du côté gauche du filet.

L’équipe kényane a été réduite à dix après une faute sur Anas El Mahraoui, qui a poussé l’arbitre de la rencontre, Vincent Kabore à sortir un carton rouge pour expulser Chrispine Erambo (45+4è).

A la reprise, les éléments nationaux sont montés au créneau pour revenir au score, notamment par Youssef Mehri (46è, 48è), tandis que les kényans se sont montrés de plus en plus dangereux en s’approchant de la surface de réparation du Maroc, dans une tentative de creuser l’écart.

Cherchant à inverser le résultat du match, Tarik Sektioui a aligné Salaheddine Errahouli, en remplacement de Anas Bach et Oussama Lamlioui à la place de Bouchaib Arrassi (61è).

Les changements opérés ont permis à la ligne offensive de devenir plus dynamique et de réer des occasions, à l’instar des tentatives de Sabir Bougrine (65è) et Mohamed Moufid (66è).

Les éléments nationaux ont maintenu la pression sur la ligne défensive adverse, par des incursions dans la surface de réparation sans impacter le résultat final du match.

La sélection marocaine, exempte de la deuxième journée, compte trois points récoltés en deux rencontres. Elle affrontera la Zambie, jeudi sur la pelouse du même stade.

maroko59
Date : le 10 août 2025 à 18h58
une défaite qui sera peut être utile pou rappeler que le trophée ne leur sera pas donné, il faudra se battre pour l avoir
mehdiamine
Date : le 10 août 2025 à 18h55
Je dirais que c’est le niveau du championnat. Par contre voir l’équipe jouer que du côté droit pendant toute la deuxième mi-temps et les voir entamer les attaques à la vitesse d’une tortue ça c’est le niveau du coach.
Benoona
Date : le 10 août 2025 à 17h59
Laissez-moi vous poser une question à tous : est-ce que l'un d'entre vous a regardé un match de Botola en entier ? Si oui, avez-vous remarqué un joueur local qui mérite de faire partie de l'équipe de Regragui ? La vérité, c'est que parmi des centaines de milliers de joueurs LOCAUX marocains, nous n'avons aucun joueur du calibre d'Hakimi. Zéro. Mais je dirai que, parmi nous, il y a des centaines de milliers de TikTokers qui devraient être considérés comme des champions du monde. TIKTOK A REMPLACE' LE FOOT. J'ÉTAIS DUR AVEC L'ÉQUIPE FÉMININE MAIS ELLES ÉTAIENT PLUS HOMMES QUE CES JOUEURS LOCAUX. SAKINA OUZRAOUI A JOUÉ MIEUX QUE LES MEILLEURS DE CES GARS. BIEN SUR ELLE A GRANDIT EN ESPAGNE! https://youtu.be/xwuSJqmCV8M
Dernière modification le 10/08/2025 18:58
