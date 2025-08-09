Menu
Brève

Classement CAF 2025 : Al Ahly en tête, la RS Berkane quatrième

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

La Confédération africaine de football (CAF) a révélé, vendredi dernier, le classement officiel des clubs pour la saison 2025-2026 en préparation des tirages au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération CAF.

Al Ahly (Égypte) a conservé sa position en tête, suivi des Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). L'Espérance sportive de Tunis (Tunisie) est troisième, tandis que la Renaissance sportive de Berkane (Maroc) s'est hissée à la quatrième place, après avoir été sixième la saison dernière.

Concernant les autres clubs marocains participant aux compétitions africaines, le Wydad Casablanca est tombé à la huitième place, après avoir été troisième la saison dernière. Le Raja Casablanca s'est classé 30e.

Benoona
Date : le 10 août 2025 à 18h27
Le Raja, mon équipe de toujours, végète à la 16ᵉ place. Voilà qui explique pourquoi nous arrivons à perdre contre une équipe kényane réduite à dix joueurs. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on file tout droit vers Al Hawiya — et pas seulement sur le terrain de football.
