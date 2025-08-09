Espagne : Une saisonnière marocaine meurt dans un accident la veille son retour au pays

Une ouvrière saisonnière marocaine résidant dans la ville de Jumilla est décédée, vendredi dans un accident de travail dans la province d'Albacete, au sud-est de l'Espagne, selon des sources des services régionaux d'urgence. La victime, prénommée Nadia, était une femme de 40 ans. Elle travaillait lorsqu'un chariot élévateur lui est tombé dessus, entraînant des blessures mortelles.

Selon les médias espagnols, des équipes de la Garde civile, une ambulance et un médecin urgentiste ont été dépêchés sur les lieux. Un hélicoptère médical a également été appelé, mais n'est pas intervenu après que l'équipe sur place a confirmé le décès de la travailleuse sur place.

La défunte se préparait à rentrer au Maroc le lendemain de l'accident. Elle avait déjà acheté un billet de retour.

Le syndicat espagnol Commissions ouvrières a exprimé sa solidarité, arborant un ruban noir sur ses plateformes et appelant à mettre fin aux insécurités mortelles sur les lieux de travail.