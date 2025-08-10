Achraf Hakimi : «Je mérite le Ballon d’Or»

L’international marocain Achraf Hakimi s’est confié sur ses espoirs de remporter le Ballon d’or, après une saison spectaculaire avec le Paris Saint-Germain (PSG). Dans un entretien avec Canal+, samedi, le joueur a évoqué un rêve qui pourrait se réaliser.

«Si j'ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite - il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale - alors que c’est plus difficile en tant que défenseur. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu mais non, je joue dans une ligne de quatre et je dois penser à défendre», a-t-il dit.

Rappelant ses statistiques pour l’année, Hakimi reconnaît que «ce ne sont pas celles d’un défenseur normal». «Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant», a-t-il ajouté.

Revenant sur son rôle en équipe nationale avec les Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi s’est dit par ailleurs fier de jouer avec le Maroc. «Le Maroc m’a appelé quand j’étais à l’académie du Real Madrid, c’est le pays de mes parents. J’essaye d’aller à toutes les sélections, de rester prêt pour tout, quand la sélection a besoin moi», a-t-il déclaré.

Pour Hakimi, «il reste beaucoup de matchs et on va essayer d’être prêt pour tout ça».

«C’est un moment de rêve. C’est la première fois pour le Maroc d’accueillir une CAN. Ça sera magnifique ! C’est un objectif pour moi aussi de faire de grandes choses avec le Maroc. Il y a un objectif de gagner cette CAN. C’est une pression qu’on devra bien gérer, mais on devra prendre nos responsabilités.» Achraf Hakimi

Le latéral droit de l’équipe du Maroc et du PSG figure, pour la première fois de sa carrière, dans une liste de 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025 qui sera décerné le 22 septembre prochain.

Avec le PSG, il a remporté cette année la Ligue des champions, le championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des champions. Il a aussi été finaliste au Mondial des clubs aux Etats-Unis.