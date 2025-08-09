Achraf Hakimi : «C’est un moment de rêve de pouvoir jouer avec le Maroc pendant la CAN»

La star internationale du Paris Saint-Germain (PSG) et le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi s’est dit fier de jouer au sein de l’équipe nationale marocaine dans différents challenges.

«Le Maroc m’a appelé quand j’étais à l’académie du Real Madrid, c’est le pays de mes parents. J’essaye d’aller à toutes les sélections, de rester prêt pour tout, quand la sélection a besoin moi», a-t-il déclaré dans un entretien, samedi, à Canal+.

Pour Hakimi, «il reste beaucoup de matchs et on va essayer d’être prêt pour tout ça».

«C’est un moment de rêve. C’est la première fois pour le Maroc d’accueillir une CAN. Ça sera magnifique ! C’est un objectif pour moi aussi de faire de grandes choses avec le Maroc. Il y a un objectif de gagner cette CAN. C’est une pression qu’on devra bien gérer, mais on devra prendre nos responsabilités.» Achraf Hakimi

Le latéral droit de l’équipe du Maroc et du PSG figure, pour la première fois de sa carrière, dans une liste de 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025 qui sera décerné le 22 septembre prochain.

Avec le PSG, il a remporté cette année la Ligue des champions, le championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des champions. Il a aussi été finaliste au Mondial des clubs aux Etats-Unis.