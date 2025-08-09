Protestation nationale contre le projet de loi sur le Conseil national de la presse au Maroc

Les acteurs du journalisme et des droits humains au Maroc ont uni leurs forces pour lancer un programme national de protestation contre le projet de loi visant à réorganiser le Conseil national de la presse. D'après un communiqué conjoint reçu par Yabiladi, cette initiative traduit une opposition collective à la démarche du gouvernement qui a approuvé et soumis ce projet au parlement sans véritable consultation des parties prenantes, une approche jugée contraire à l'esprit d'autorégulation promu par la constitution.

Les signataires du communiqué estiment que l'adoption rapide de ce projet par le parlement menace l'indépendance du Conseil national de la presse. Ils craignent que cela n'ouvre la voie à des exclusions basées sur des intérêts politiques et économiques restreints, tout en marginalisant le rôle des organisations professionnelles et syndicales. Ils avertissent également des conséquences politiques, sociales et professionnelles potentielles si la loi est adoptée dans sa forme actuelle, la qualifiant de contraire aux principes démocratiques de gestion du secteur.

Dans ce contexte, les organisations concernées préparent un programme de protestation national incluant des sit-in, des marches, et des manifestations, dont les détails seront dévoilés lors d'une prochaine conférence de presse. Elles saluent la mobilisation sociétale, professionnelle et académique contre le projet, et soulignent leur volonté d'impliquer la presse régionale et les organisations représentatives des provinces dans cette dynamique.

Le communiqué précise que la coordination inclura des échanges directs avec les groupes parlementaires des deux chambres, ainsi qu'avec les instances politiques, syndicales et de défense des droits humains, les barreaux, et les institutions académiques et médiatiques.

Les organisations syndicales, professionnelles et de défense des droits humains appellent à une mobilisation générale des acteurs du secteur pour contrer ce qu'elles considèrent comme une tentative de prise de contrôle du secteur, restreignant les acquis et les droits des journalistes, et contraire aux valeurs constitutionnelles et à l'indépendance professionnelle.

Parmi les signataires du communiqué figurent le Syndicat national de la presse marocaine, la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, le Syndicat national du journalisme, des médias et de la communication affilié à l'Union marocaine du travail, et le Syndicat national des médias et de la presse sous la Confédération démocratique du travail. À leurs côtés, des organisations de défense des droits humains telles que la Coalition marocaine des instances de droits humains, la Ligue marocaine pour la défense des droits humains, l'Association marocaine des droits humains, le Forum de la citoyenneté, Transparency Maroc, ainsi que d'autres acteurs médiatiques et civils à travers le Royaume.