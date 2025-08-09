Les condoléances de Mohammed VI à la famille du cheikh de la Tariqa Qadirya Boutchichia

Le roi Mohammed VI a transmis un message de condoléances et de compassion à la famille du Cheikh de la Tariqa Qadirya Boutchichia, Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich.

Dans ce message empreint d’émotion, le Souverain a exprimé ses profondes condoléances et sa sincère compassion aux proches du défunt, ainsi qu’à ses disciples et admirateurs de la Tariqa Qadirya Boutchichia, tant au Maroc qu’à l’étranger. Le roi a invoqué la volonté divine, implorant le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort à tous ceux touchés par cette perte.

Le roi Mohammed VI a également salué les qualités du défunt, soulignant qu'il avait consacré sa vie à servir l’Islam, à promouvoir ses principes de tolérance et de modération, et à ancrer ses valeurs spirituelles, soufies et sunnites. Son engagement indéfectible envers le Trône Alaouite, sa loyauté sans faille aux constantes de la Nation et sa fidélité inébranlable à l'Institution d'Imarat Al Mouminine ont également été mis en avant.

Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, Cheikh de la Tariqa Qadirya Boutchichia, est décédé vendredi à Rabat à l'âge de 83 ans. Il sera inhumé dimanche au siège de la Zaouia à Madagh.

Né en 1942 à Madagh, il était une figure éminente du soufisme au Maroc. Il a commencé son apprentissage à la Zaouia, poursuivi ses études au lycée Moulay Idriss à Fès, puis à la faculté de la Charia, avant d'intégrer Dar Al-Hadith Al-Hassania à Rabat, où il a obtenu un diplôme en sciences islamiques. En 2001, il a soutenu une thèse de doctorat intitulée : «L’institution de la zaouïa au Maroc entre authenticité et modernité».

Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich avait pris la tête de la Tariqa Qadirya Boutchichia après le décès de son père, Hamza Al-Qadiri Al-Boutchichi, le 18 janvier 2017, à l'âge de 95 ans.