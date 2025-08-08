La France lance un mandat d’arrêt international contre un diplomate algérien

Nouvel épisode dans les tensions croissantes entre l'Algérie et la France. La justice française a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Salaheddine Selloum, ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, a révélé Le Monde ce samedi 9 août. Le diplomate est accusé d'avoir participé à l'enlèvement, en avril 2024, d'Amir Boukhors, connu sous le pseudonyme «Amir DZ», un youtubeur et opposant algérien réfugié en France.

«Le parquet national antiterroriste (PNAT) avait demandé, le 23 juillet, l'émission d'un mandat d'arrêt contre M. Selloum, en raison de "présomptions graves" concernant son rôle dans "l'arrestation, la séquestration, l'enlèvement et la détention arbitraire" d'Amir DZ», précise le quotidien français.

«C'est une avancée significative pour lutter contre l'impunité des agents algériens impliqués dans des actes d'une telle gravité», a salué Eric Plouvier, l'avocat d'Amir DZ.

Ce mandat d'arrêt contre un diplomate algérien intervient trois jours après que le président Emmanuel Macron a décidé de mettre fin à l'exemption de visas pour les officiels algériens souhaitant se rendre en France.

L'enquête sur l'enlèvement de l'opposant Amir DZ pourrait révéler des implications de personnalités du pouvoir algérien dans cette affaire.