Profanation de la tombe du Soldat inconnu : Le ressortissant marocain condamné

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, vendredi, un ressortissant marocain à trois mois de prison avec sursis, pour «violation de sépulture ou monument édifié à la mémoire des morts». La semaine dernière, l’homme de 47 ans a été apparu dans une vidéo franchissant les barrières de la tombe du Soldat inconnu, pour allumer sa cigarette en se servant de la flamme du souvenir. Ancien consommateur de crack et diagnostiqué bipolaire, l’individu a fait part de son profond remord, en présentant ses excuses «auprès de tous les Français, de tous les militaires».

«Je sais que c’est un endroit sain, propre, qu’on ne doit pas salir», a déclaré le mis en cause, ajoutant suivre habituellement les cérémonies d’hommages à la télévision. Initialement présenté comme sans-abri, le conducteur de chantier a reconnu avoir commis la «bêtise du siècle». Selon lui, l’incident se serait déroulé à sa sortie du travail, lundi dernier, à 200 mètres de l’Arc de triomphe. «Il demande du feu aux passants, qui n’en n’ont pas, et enjambe finalement les barrières entourant la tombe du Soldat inconnu pour allumer sa cigarette avec la flamme du souvenir», rapporte Franceinfo.

Lors de son procès, «le prévenu a reconnu avoir replongé dans ses addictions, les médicaments et l’alcool, alors qu’il vit une séparation difficile depuis le début de l’été», ajoute la même source. Lors de son interpellation, quelques heures après son identification sur les images mises en ligne, l’homme s’est avéré avoir un casier judiciaire portant 28 mentions. Outre sa peine de sursis probatoire de 18 mois, il a l’obligation de se soigner et de verser un euro symbolique de dommages et intérêts aux Monuments nationaux, reconnus partie civile.

Mardi dernier, le ministre français de l’Intérieur Bruno Retailleau a annoncé qu’il allait retirer au ressortissant son titre de séjour.