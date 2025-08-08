Diaspo #401 : Khadija Ramim, une vie pour la culture amazighe et l'autonomisation des femmes

Le vendredi 8 août 2025, Khadija Ramim n'a pas seulement une raison de célébrer son anniversaire de mariage. Ce jour marque un moment chargé de souvenirs, retraçant près d'un demi-siècle de vie. Dans son entretien téléphonique avec Yabiladi, elle a partagé son parcours, qui a débuté à Inezgane et l'a menée jusqu'à Mulhouse, en France. Là-bas, elle a passé 49 ans à se consacrer au travail humanitaire et à la préservation du patrimoine amazigh, sans jamais rompre le lien avec ses racines.

Née et élevée à Inezgane, Khadija s'est mariée à 16 ans tout en poursuivant ses études secondaires. Elle a ensuite déménagé à Mulhouse, près des frontières suisse et allemande. Bien qu'elle soit arrivée jeune, sa maîtrise du français, acquise grâce à une éducation dispensée par des enseignants français au Maroc, a facilité son intégration dans un nouvel environnement linguistiquement familier mais culturellement différent. Elle a confié : «Au Maroc, j'étais une bonne élève. Dans le temps, nous avions par des professeurs français.»

Du bénévolat à la direction d'une association amazighe

Dans ses premières années en France, Khadija s'est consacrée à l'éducation de ses quatre enfants, mais elle ne s'est pas limitée à son rôle de mère. Elle s'est engagée dans le bénévolat dans une école, proposant des activités inspirées de ses apprentissages à Inezgane : fabrication de bijoux, crochet et danses amazighes. Ces initiatives l'ont menée à un centre culturel en 1985, où elle a été invitée à enseigner ses savoir-faire et la langue arabe, tout en aidant des femmes expatriées à apprendre à lire et à écrire.

Sa passion pour le travail communautaire l'a poussée à se perfectionner. Elle a suivi une formation professionnelle pour obtenir un diplôme d'animatrice, afin de maîtriser les bases de l'interaction avec les jeunes et les lois du secteur, des connaissances qu'elle n'avait pas acquises en tant que bénévole. Elle a expliqué : «Je ne connaissais pas les bases du métier, que j'ai apprises plus tard de manière professionnelle.»

Tout au long de son parcours, Khadija, désormais âgée de 65 ans, a remarqué que de nombreux Marocains d'origine amazighe en France manquaient d'une compréhension profonde de leur culture. Elle a donc décidé de devenir un lien entre eux et leur héritage. En 2005, elle a rencontré une Marocaine de Tafraout partageant le même rêve, et ensemble, elles ont fondé l'Association Franco-Amazighe. À l'époque, aucune autre association à Mulhouse ne s'intéressait à la culture amazighe. L'association rassemblait des membres marocains et français passionnés par le Maroc et sa culture, et Khadija insistait pour présenter d'abord la culture marocaine, puis la culture amazighe. Elle a intégré dans les activités de l'association un précieux héritage légué par sa grand-mère maternelle : une collection de bijoux amazighs.

«Dans l'association, j'ai présenté des vêtements traditionnels, la cuisine, la musique et les bijoux, et j'ai encouragé les femmes de la communauté à contribuer avec ce qu'elles avaient d'ustensiles anciens et de tapis, afin que l'exposition soit riche et colorée de souvenirs de la patrie et de la culture amazighe.» Khadija Ramim

Pour transmettre fidèlement son patrimoine culturel amazigh, Khadija, qui avait quitté sa région jeune, a sollicité l'aide de sa famille, notamment de ses parents. «Mon père, qu'il repose en paix, m'accompagnait dans les villages et me racontait des histoires sur les Amazighs et leur patrimoine, tandis que ma mère, originaire de Ba Amran, et mes oncles et tantes m'ont aidée à en découvrir davantage.»

Peu à peu, ses intérêts se sont étendus au travail caritatif, notamment dans le village natal de son père à Ida Ou Tanane, où elle a constaté une pauvreté extrême et un manque d'accès aux besoins fondamentaux, comme l'eau potable. Elle a également remarqué la réticence de certaines familles à éduquer les filles, et a entrepris de sensibiliser les parents à l'importance de l'éducation des filles, refusant que son propre mariage précoce serve de modèle. Elle déclare fièrement :

«J'ai convaincu de nombreux parents, et aujourd'hui je reçois des messages de femmes qui ont terminé leurs études et sont devenues enseignantes ou professionnelles, et parfois je pleure de joie en lisant ces messages.»

Khadija insiste sur le fait que son succès malgré un mariage précoce ne signifie pas qu'elle encourage les jeunes filles à suivre le même chemin ; elle les incite plutôt à poursuivre leurs études.

Son association a pris de l'ampleur, et elle a commencé à collaborer avec d'autres ONG marocaines pour soutenir les mères célibataires, aider les élèves dans leurs fournitures scolaires et fournir des fauteuils roulants à ceux qui en ont besoin. Ses activités se sont étendues à d'autres domaines, comme le creusement de puits et la réparation de routes pour permettre aux enfants d'accéder à l'école.

Khadija vient d'une famille modeste. Son père était cuisinier à l'hôpital d'Inezgane pour les patients atteints de tuberculose, l'un des plus grands hôpitaux du Maroc à l'époque, et n'a jamais été scolarisé. Sa mère a été éduquée par des Français sous le Protectorat. Son mari, originaire d'Agadir, a perdu sa famille lors du tremblement de terre de 1960 et a déménagé à Inezgane pour vivre avec son oncle, puis à Casablanca où il a suivi une formation professionnelle, avant de s'installer en France dans le cadre d'une vague de recrutement de main-d'œuvre.

Khadija raconte : «Je suis née le même jour où mon mari a perdu son père et plusieurs proches dans le tremblement de terre dévastateur qui a frappé Agadir le 29 février 1960.»

Autonomisation des femmes en exil

En parallèle de ses activités communautaires, Khadija travaille comme assistante sociale. Elle aide les femmes marocaines à s'intégrer sur le marché du travail français et encourage les jeunes femmes à valoriser leurs diplômes, plutôt que de se contenter de travaux de nettoyage, tout en respectant toutes les professions.

«Je ne méprise pas la profession de nettoyage ni aucun travail qui peut être fait sans certificat, car j'ai pratiqué ce type de travail pendant des années ici en France. Mais en même temps, je n'encourage pas les jeunes femmes éduquées et celles ayant des diplômes supérieurs à s'en contenter, car je crois que leurs qualifications académiques méritent d'être investies dans des domaines correspondant à leurs ambitions et à leur potentiel.» Khadija Ramim

Khadija a également suivi une formation en sophrologie, qu'elle pratique gratuitement pour aider les femmes à surmonter leurs crises psychologiques, convaincue que le bien-être mental est la clé de toute réussite. Elle affirme : «Le bonheur est contagieux, et parfois j'oublie ce que j'ai fait jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui me remercie d'avoir changé sa vie ; mon vrai bonheur réside dans le fait de rendre les autres heureux.»

Consciente de l'importance de la culture dans sa mission, son association organise des voyages pour les enfants de familles amazighes à Imsouane, pour les reconnecter à leurs racines. «Je voulais aussi les lier à leur culture maternelle, et aujourd'hui ils visitent plusieurs régions chaque année et sont de plus en plus fiers de leur culture.»

Honorée en 2015 par la Préfecture de Mulhouse comme une femme exceptionnelle ayant marqué la société, un honneur qu'elle chérit, Khadija rêve de construire des écoles dans les villages marocains et de créer des centres culturels.