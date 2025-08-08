Incendie impressionant dans la mosquée historique de Cordoue en Espagne [Vidéo]

Un incendie a éclaté à l'intérieur de la Mosquée-Cathédrale de Cordoue, suscitant l'inquiétude des passants près de ce site historique vendredi dernier. Grâce à l'intervention rapide de trois équipes de pompiers, le feu a été maîtrisé, a indiqué le maire de la ville andalouse, José María Bellido, selon les médias espagnols.

José María Bellido a déclaré : «Il y aura des dégâts, mais cela ne sera pas au niveau d'une catastrophe», rassurant ainsi les citoyens et appelant au «calme et à la tranquillité».

L'incendie s'est déclaré vers 21h15 dans l'une des chapelles des Arcades d'Al-Mansour, utilisée comme zone de stockage pour le matériel de nettoyage de la mosquée, dont la construction remonte au VIIIe siècle.

Selon l'agence EFE, l'origine du sinistre serait la batterie d'une machine de nettoyage mécanique, probablement en raison d'un défaut électrique. Les flammes se sont rapidement propagées à l'intérieur de cet édifice historique, classé au patrimoine mondial, atteignant même les toits.

Le maire a également mentionné avoir reçu «des messages du monde entier» exprimant leur solidarité, en raison de l'importance historique et culturelle de la Mosquée-Cathédrale.

C'est le troisième incendie dans l'histoire de la mosquée, le premier ayant eu lieu en 1910 et le second en 2001.

Pour rappel, la mosquée a été construite en 785 sur ordre du leader omeyyade Abd al-Rahman I, avant d'être convertie en cathédrale après la chute d'Al-Andalus par le Royaume de Castille en 1236.