Incendie impressionant dans la mosquée historique de Cordoue en Espagne [Vidéo]

Un incendie a éclaté à l'intérieur de la Mosquée-Cathédrale de Cordoue, suscitant l'inquiétude des passants près de ce site historique vendredi dernier. Grâce à l'intervention rapide de trois équipes de pompiers, le feu a été maîtrisé, a indiqué le maire de la ville andalouse, José María Bellido, selon les médias espagnols.
José María Bellido a déclaré : «Il y aura des dégâts, mais cela ne sera pas au niveau d'une catastrophe», rassurant ainsi les citoyens et appelant au «calme et à la tranquillité».
L'incendie s'est déclaré vers 21h15 dans l'une des chapelles des Arcades d'Al-Mansour, utilisée comme zone de stockage pour le matériel de nettoyage de la mosquée, dont la construction remonte au VIIIe siècle.
?Vendredi soir, un #incendie s’est déclaré à la mosquée-cathédrale de #Cordoue ?? (la Mezquita de Córdoba), classée à l’ #Unesco. Les pompiers l’ont rapidement maîtrisé. pic.twitter.com/7aPaLnsxWq— Yabiladi.com (@yabiladi_fr) August 9, 2025
Selon l'agence EFE, l'origine du sinistre serait la batterie d'une machine de nettoyage mécanique, probablement en raison d'un défaut électrique. Les flammes se sont rapidement propagées à l'intérieur de cet édifice historique, classé au patrimoine mondial, atteignant même les toits.
Le maire a également mentionné avoir reçu «des messages du monde entier» exprimant leur solidarité, en raison de l'importance historique et culturelle de la Mosquée-Cathédrale.
C'est le troisième incendie dans l'histoire de la mosquée, le premier ayant eu lieu en 1910 et le second en 2001.
Pour rappel, la mosquée a été construite en 785 sur ordre du leader omeyyade Abd al-Rahman I, avant d'être convertie en cathédrale après la chute d'Al-Andalus par le Royaume de Castille en 1236.