Enquête sur un policier à Marrakech pour soupçons de corruption [Vidéo]

La Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) à Marrakech a ouvert une enquête ce vendredi pour faire la lumière sur les manquements professionnels et les comportements inappropriés reprochés à un inspecteur de police de la division de la circulation de la ville ocre.

Un enregistrement, largement relayé sur les réseaux sociaux, montre cet agent tentant d'extorquer de l'argent à un automobiliste en infraction, en contradiction avec le montant prévu par le procès-verbal officiel (100 dirhams au lieu de 300). Ce geste laisse planer le doute sur une tentative de corruption.

?À #Marrakech ??| Une enquête a été ouverte après la diffusion d’une vidéo montrant un policier de la circulation soupçonné de solliciter de l’argent à un automobiliste, en dehors de toute procédure légale.#Maroc #Police #Enquête #Corruption pic.twitter.com/R9BDmR0r2J — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) August 9, 2025

D'après une source sécuritaire, l'inspecteur est actuellement soumis à une enquête administrative visant à élucider les circonstances et les détails de ces accusations, afin de déterminer les responsabilités disciplinaires et légales qui en découlent.

En parallèle, la DGSN a décidé de suspendre temporairement le policier de ses fonctions, conformément aux mesures disciplinaires prévues par le règlement du personnel de la sécurité nationale.