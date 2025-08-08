Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève  

Enquête sur un policier à Marrakech pour soupçons de corruption [Vidéo]

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

La Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) à Marrakech a ouvert une enquête ce vendredi pour faire la lumière sur les manquements professionnels et les comportements inappropriés reprochés à un inspecteur de police de la division de la circulation de la ville ocre.

Un enregistrement, largement relayé sur les réseaux sociaux, montre cet agent tentant d'extorquer de l'argent à un automobiliste en infraction, en contradiction avec le montant prévu par le procès-verbal officiel (100 dirhams au lieu de 300). Ce geste laisse planer le doute sur une tentative de corruption.

D'après une source sécuritaire, l'inspecteur est actuellement soumis à une enquête administrative visant à élucider les circonstances et les détails de ces accusations, afin de déterminer les responsabilités disciplinaires et légales qui en découlent.

En parallèle, la DGSN a décidé de suspendre temporairement le policier de ses fonctions, conformément aux mesures disciplinaires prévues par le règlement du personnel de la sécurité nationale.

Voir 1 commentaires
Benoona
Date : le 09 août 2025 à 15h31
La corruption est notre sport national. Si tu penses que le foot est notre véritable sport, tu te trompes, cher ami(e). À qui faut-il en vouloir dans ce cas ? La pauvreté ? Les salaires dérisoires ? La culture ? Le manque de responsabilité ? L'incompétence des autorités supérieures ? Le je-m'en-foutisme ? Le plus triste, c'est que l'automobiliste, un étranger, a préféré payer 1000 DH et faire les choses correctement plutôt que de payer 100 DH et encourager la corruption. Nous avons un énorme problème au Maroc et il n'y a aucun moyen de le résoudre. Nous n'avons tout simplement pas de personnes suffisamment sérieuses pour sacrifier pour le pays. Ceux avec qui il y aurait une chance de faire la différence sont généralement mis à l'écart et ne seront jamais en position de changer quoi que ce soit. Les autorités ne voient que leur loyauté envers elles-mêmes.
Voir 1 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter