Renseignement militaire : Le Maroc partage son expérience avec le Niger

Le Maroc intensifie sa coopération sécuritaire avec le Niger, un pays qui a rejoint, en décembre 2023, l'initiative royale visant à faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Cette volonté de renforcement des liens a été illustrée par la rencontre du 6 août à Niamey entre le colonel-major Mahamadou Nouhou Bako, directeur du Centre National d’Études Stratégiques et de Sécurité (CNESS) chargé du renseignement militaire, et le colonel Adil Rajai, attaché de défense de l'ambassade marocaine au Niger, comme l'a indiqué le CNESS dans un communiqué, relayé par des médias locaux.

«L'entretien a principalement porté sur l'importance d'une coopération dans le domaine de la recherche scientifique appliquée aux études stratégiques et sécuritaires entre nos deux pays, à travers le partage d'expériences, en tenant compte des enjeux complexes et multiples pour la paix et la sécurité.»

Il est important de rappeler que le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yaou Sangare, faisait partie de la délégation des chefs de diplomatie de l'Alliance des États du Sahel, reçus le 28 avril par le roi Mohammed VI.

En février 2024, le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, avait transmis à son homologue marocain, Aziz Akhannouch, un message du général de brigade Abdourrahman Tiani, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et chef de l'État, adressé au roi Mohammed VI.