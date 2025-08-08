La variété de cannabis marocaine «Beldiya» plus stable chimiquement que les variétés importées

Une étude récente sur le cannabis dans le nord du Maroc révèle que le cultivar traditionnel Beldiya présente une stabilité chimique nettement supérieure à celle de quatre variétés hybrides importées. Menée sur trois ans, de 2014 à 2016, cette recherche a analysé les profils phytocannabinoïdes de cinq cultivars de Cannabis sativa L., cultivés dans des conditions environnementales identiques au centre-nord du Maroc.

Les chercheurs ont focalisé leur attention sur une variété locale, la Beldiya, et quatre hybrides exotiques : Avocat, Khardala, Mexicana et Critical Plus. Grâce à la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/TSQ), ils ont analysé la résine des plantes et identifié 13 composés cannabinoïdes. Parmi ceux-ci, cinq ont été classés comme majeurs en raison de leurs niveaux de concentration : THCA-A, CBDA, CBD, Δ⁹-THC et CBN.

La Beldiya est le seul cultivar à avoir maintenu un profil chimique constant durant les trois saisons de culture. «Cette stabilité est attribuée à la sélection de graines uniformes et stables par les agriculteurs locaux, ainsi qu'à son stade de floraison précoce, qui facilite l'hybridation avec d'autres variétés», expliquent les chercheurs.

Beldiya, plus stable que les variétés importées

À l'inverse, les hybrides importés ont montré une variation significative d'une année à l'autre. En 2014, les niveaux de Δ⁹-THC étaient les plus élevés, le CBD a atteint son pic en 2015, et en 2016, les niveaux de cannabinoïdes ont globalement chuté, selon cette étude considérée comme pionnière dans la région.

Les échantillons ont été regroupés en trois clusters chimiques distincts en fonction de leur composition et de leur variabilité saisonnière. La Beldiya a constamment formé un cluster séparé, soulignant son profil unique et stable.

Ces résultats apportent une contribution majeure à la compréhension scientifique du cannabis cultivé au Maroc, alors que le pays a récemment légalisé son usage médical, thérapeutique et industriel. Le profil chimique constant de la Beldiya en fait une candidate prometteuse pour des applications pharmaceutiques et cosmétiques. L'étude propose également de nouveaux marqueurs génétiques pour identifier le polymorphisme chimique, pouvant orienter les futurs programmes de sélection et de culture au Maroc et à l'international.

Cette recherche a été menée par un groupe de scientifiques issus d'institutions marocaines telles que le Laboratoire de Biologie, Écologie et Santé de l'Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, le Laboratoire de Biotechnologies Marines et Environnement (BIOMARE) de l'Université Chouaib Doukkali à El Jadida, et l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat.