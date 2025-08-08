Maroc : Jusqu'à 48°C et averses orageuses de vendredi à mardi

Une vague de chaleur avec des températures variant entre 39 et 48°C, accompagnée de chergui, avec des averses orageuses, des chutes de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, du vendredi 8 au mardi 12 août, dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des températures comprises entre 39 et 43°C seront ainsi enregistrées vendredi dans les provinces de Fquih Ben Salah, Beni Mellal, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Settat, Chichaoua, Marrakech, Youssoufia, Azilal, Al Haouz, Essaouira, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Outanane, Tiznit, Sidi Ifni, Laâyoune, Tarfaya, Tan-Tan et Guelmim, indique la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Aussi, des températures allant de 44 à 48°C sont prévues de vendredi à mardi dans les provinces de Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Aousserd.

De samedi à dimanche, des températures variant entre 44 et 48°C concerneront également les provinces de Laâyoune, Tarfaya, Tan-Tan et Guelmim, précise la DGM.

Par ailleurs, des températures situées entre 42 et 46°C seront enregistrées de samedi à mardi dans les provinces de Fquih Ben Salah, Beni Mellal, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Settat, Chichaoua, Marrakech, Youssoufia, Azilal, Al Haouz, Essaouira, Sidi Bennour, Safi, Inezgane-Aït Melloul, Chtouka-Aït Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit et Sidi Ifni.

Des températures oscillant entre 42 et 46°C sont attendues, de dimanche à mardi, dans les provinces de Ouezzane, Larache, Kénitra, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Taounate, Khémisset, Khouribga, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Berrechid et El Jadida, alors que des températures comprises entre 39 et 42°C seront enregistrées durant la même période dans les provinces de Salé, Skhirate-Témara, Médiouna, Nouaceur, Khénifra, Sefrou, Taza et El Hajeb.

Lundi, les provinces de Laâyoune, Tarfaya, Tan-Tan et Guelmim connaîtront des températures allant de 40 à 44°C. En outre, des averses orageuses accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages (15 à 30 mm) sont prévues, vendredi de 14h à 21h, dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Khénifra et Midelt, conclut la DGM.