L'ancienne Miss Porto Rico célèbre son anniversaire de mariage à La Mamounia à Marrakech

La semaine dernière, l'ancienne Miss Porto Rico, Joyce Giraud, a célébré son anniversaire de mariage avec son époux, le producteur hollywoodien Michael Ohoven, lors d'une cérémonie privée à l'hôtel de luxe La Mamounia à Marrakech.

À 50 ans, Joyce Giraud, élue Miss Porto Rico en 1998, a expliqué qu'elle marque chaque année son anniversaire de mariage par une cérémonie symbolique.

«Nous sommes mariés depuis 16 ans, et nous avons célébré 16 cérémonies de mariage.» Joyce Giraud

«J'adore cette tradition car elle renouvelle notre engagement et notre choix d'être ensemble. Chaque année est unique, et mon mari me surprend toujours par les détails. Cette année, il a organisé un carrosse luxueux et un dîner de rêve pour moi à Marrakech», a-t-elle ajouté.