Suicide d'un enfant près de Marrakech : Les soupçons s’orientent vers le jeu «Free Fire»

Un drame familial s'est déroulé jeudi dans la communauté de Belakid, près de Marrakech : un garçon de 12 ans a mis fin à ses jours par pendaison au sein de son domicile. D'après des sources médiatiques, l'enfant a profité d'un moment d'inattention de sa famille pour monter à l'étage, où il a été retrouvé pendu. C'est son père qui a découvert la scène tragique et a immédiatement transporté son fils au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI à Marrakech.

Malgré les efforts de l'équipe médicale pour le réanimer, l'état de santé du garçon s'est rapidement détérioré, et il a succombé plus tard dans l'unité de soins intensifs.

Les raisons exactes de ce geste désespéré restent incertaines, bien que plusieurs pistes soient explorées. Parmi elles, une éventuelle discrimination familiale liée à un smartphone ou l'influence psychologique du jeu en ligne «Free Fire».

Pour faire la lumière sur cette tragédie, la Gendarmerie Royale a lancé une enquête. Les enquêteurs ont déjà commencé à interroger le père du garçon ainsi que plusieurs membres de la famille.