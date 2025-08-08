Le corps d'un ressortissant belge retrouvé en état de décomposition à son domicile à El Jadida

Jeudi matin, dans le quartier portugais d'El Jadida, le corps en décomposition d'un citoyen belge a été découvert à son domicile. Son absence depuis quatre jours avait commencé à inquiéter ses voisins.

D'après le quotidien Assabah, qui cite des sources locales, plusieurs habitants ont remarqué une odeur nauséabonde émanant de la maison. Ils ont alors alerté les autorités locales, qui ont prévenu les services de sécurité nationale et de protection civile. Les forces de l'ordre, accompagnées de la police technique et scientifique, ont dû pénétrer dans la maison en passant par une résidence voisine, trouvant alors la victime décédée.

Les premières investigations ont révélé que l'homme, âgé d'une soixantaine d'années, venait de rentrer de France après une opération chirurgicale liée à une maladie chronique, selon les déclarations de ses voisins interrogés par la police judiciaire.

Sur ordre du bureau du procureur, le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital régional Mohammed V. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes exactes du décès.