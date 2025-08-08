Aya Gold & Silver : Une indemnité de 8 M$ pour l'expansion de Zgounder au Maroc

La filiale marocaine de la société minière canadienne Aya Gold & Silver, Zgounder Millenium Silver Mining, a reçu un paiement de 8 millions de dollars dans le cadre de garanties bancaires émises au nom de Duro Felguera et de ses affiliés. Cette dernière est une entreprise espagnole qui avait été engagée en tant qu'entrepreneur EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) pour le projet d'expansion de Zgounder au Maroc, a déclaré Aya Gold & Silver dans un communiqué publié jeudi 7 août.

Ce paiement représente une compensation telle que stipulée dans l'accord EPC. La compensation est un règlement financier prévu par le contrat EPC pour couvrir d'éventuelles pertes ou manquements aux obligations par Duro Felguera, renforçant la capacité d'Aya à faire valoir ses droits contractuels.

Aya Gold & Silver est un producteur d'argent en pleine croissance basé au Canada, opérant exclusivement au Maroc. C'est la seule société minière d'argent pur cotée à la Bourse de Toronto.

Aya exploite la mine d'argent à haute teneur de Zgounder et explore activement plusieurs propriétés le long de la faille de l'Anti-Atlas, une région connue pour son histoire minière et ses ressources historiques existantes.