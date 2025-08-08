Un touriste polonais en voyage à Chefchaouen porté disparu depuis le 30 juillet 2025

Un citoyen polonais de 54 ans résidant à Édimbourg (Écosse est porté disparu depuis le 30 juillet 2025, alors qu'il faisait de la randonnée près de Chefchaouen, dans le nord du Maroc, a déclaré sa famille.

Adam Jordanowski avait voyagé d'Édimbourg à Malaga, en Espagne, le 25 juillet. Il avait traversé le Maroc via Tanger Med, avant de se diriger vers Chefchaouen, une destination populaire pour la randonnée, a rapporté vendredi le tabloïd écossais Daily Record.

Jordanowski devait rentrer en Écosse le 31 juillet, avec une escale prévue à Barcelone. Bien que les autorités britanniques des frontières aient confirmé qu'il s'était enregistré pour son vol de retour, sa famille craint qu'il n'ait jamais quitté le Maroc.

Les proches ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver sa trace, exhortant les personnes à contacter la police d'Écosse (101, incident 2663 du 03/08/2025) ou l'ambassade de Pologne à Rabat (+212 661 414 119).