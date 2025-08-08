Myrtilles : Le Maroc se hisse au quatrième rang mondial des exportateurs en 2024

En 2024, le Maroc s'est particulièrement distingué par sa progression dans le classement mondial des exportateurs de myrtilles. En passant de la septième à la quatrième place en seulement un an, il se positionne désormais parmi les cinq premiers pays.

De 2009 à 2024, le royaume a d'ailleurs connu une montée remarquable dans le commerce international de la myrtille, passant de l'exportation de 636 tonnes à un record de 83 000 tonnes en 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 43%. Ce bond est lié à l'établissement d'une industrie dynamique et compétitive.

Ce succès repose notamment sur des conditions agricoles et climatiques favorables, puisque le climat du Maroc se tistingue par ses hivers doux et ses étés chauds et secs, permettant plusieurs saisons de récolte par an avec un rendement élevé par hectare. De plus, des régions comme le Souss et l'Oriental offrent un sol fertile et bien drainé, idéal pour produire des fruits à la texture excellente et au goût distinctif.

Aussi, la position géographique du Maroc et sa proximité avec l'Europe offre un avantage compétitif en réduisant les délais d'expédition et en garantissant que les fruits atteignent les principaux marchés comme l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne frais. En outre, l'intégration des technologies modernes et l'application de bonnes pratiques agricoles ont élevé les normes de production, permettant au pays de répondre efficacement à la demande mondiale croissante.

Globalement, les exportations mondiales de myrtilles ont atteint un million de tonnes, générant des revenus de 6,733 millions de dollars américains. Dans ce contexte, le Pérou a maintenu sa position de plus grand exportateur avec une part de 31%, suivi par le Chili, l'Espagne et le Maroc, chacun avec une part de 8%, puis les États-Unis avec 7%.