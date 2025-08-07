Allemagne : Le milieu de terrain marocain Ismail H'Maidat rejoint le Bremer SV

Le Bremer SV a officiellement signé le milieu de terrain marocain Ismail H'Maidat, qui sera d'un grand apport au club allemand, grâce à son expérience internationale. Dernièrement actif aux Émirats arabes unis avec Precision FC, le joueur de 30 ans a également évolué en Italie, notamment avec l'AS Roma, ou encore au Portugal et en Belgique.

L'ancien international marocain, qui a obtenu sa seule sélection en équipe nationale en 2016, est attendu pour jouer un rôle clé dans le renforcement du milieu de terrain central du club, a annoncé jeudi le Bremer SV dans un post Facebook.

«Ismail est un joueur qui peut complètement renverser un match avec un seul geste. Il apporte une qualité immense au centre et nous rend encore plus polyvalents et forts», a déclaré l'entraîneur Ralf Voigt.

Le Bremer SV évolue actuellement en Regionalliga Nord, le quatrième niveau du système de ligue de football allemand.