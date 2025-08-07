Journée nationale du migrant : L’ODT veut une mise en œuvre des réformes pour les MRE

L’Organisation démocratique du travail a appelé à l’accélération de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et des réformes royales concernant les Marocains résidant à l’étranger MRE. A l’occasion de la Journée nationale du migrant, commémorée le 10 août de chaque année, la structure syndicale rappelle notamment l’importance d’«examiner les attentes et les défis auxquels la communauté marocaine à l’étranger est confrontée».

L’ODT se réfère au discours royal à l’occasion du 49e anniversaire de la Marche verte en 2024, porteur d’une nouvelle vision stratégique pour une restructuration globale des institutions en charge des affaires de la communauté. «Malgré cette volonté politique claire et la vision stratégique royale d’une réforme institutionnelle globale pour améliorer les services rendus à la communauté marocaine à l’étranger, les actions menées jusqu’au mois d’août 2025 révèlent un retard notable», note l’organisation.

«Bien qu’un haut comité ministériel ait été formé sous la présidence du chef du gouvernement pour accélérer la mise en œuvre de ces orientations royales, ses réunions restent isolées, peu transparentes et sans résultats tangibles», constate encore l’ODT. Elle pointe l’absence jusque-là du cadre légal d’une instance Mohammedia des marocains résidents à l’étranger et de la nouvelle configuration du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Par ailleurs, l’ODT rappelle que la communauté MRE est «un partenaire stratégique du Maroc, contribuant activement au dynamisme économique national» avec des transferts «ayant dépassé 100 milliards de dirhams au cours des cinq dernières années, soit plus de 7% du PIB» mais dont «seulement environ 10% sont destinés à l’investissement». En l’espèce, le syndicat pointe «l’existence d’obstacles et l’absence d’un environnement favorable à la stimulation de l’investissement au pays, en plus de la faiblesse des mécanismes de financement».

Sur le plan administratif, l’ODT appelle notamment à «simplifier les procédures, les démarches administratives et techniques par la création d’un ‘guichet unique’» et à «renforcer la numérisation pour éliminer les formalités complexes, tout en combattant la corruption et les privilèges induits».

Enfin, le syndicat préconise de «protéger les droits des travailleurs MRE contre les agressions des mouvements et partis extrémistes et les violations de leurs droits sociaux et humains, notamment en restructurant les consulats et les ambassades, en augmentant les salaires de leurs agents et cadres pour accomplir leur mission dans de bonnes conditions».