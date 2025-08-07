Menu
Brève

Les FAR participent au 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire

(avec MAP)
Publié
DR
Temps de lecture: 1'

Sur instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, un détachement des FAR a pris part à la commémoration du 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire et ce, suite à une invitation adressée au Maroc.

Le détachement relevant de la première brigade d’infanterie parachutiste a participé, jeudi à Bouaké, au défilé militaire, commémorant la fête nationale d’indépendance, aux côtés des Forces armées ivoiriennes, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

La participation des FAR à ces festivités témoigne de la solidité et de l’excellence des relations distinguées d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays particulièrement dans le domaine militaire, ajoute la même source.

Le Maroc, dans le cadre de sa politique de solidarité avec les pays africains, s’engage à soutenir ses partenaires privilégiés mais aussi tient à partager leurs joies à l’occasion des évènements commémoratifs importants.

