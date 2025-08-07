Chefchaouen : Le président du Conseil provincial poursuivi pour détournement de fonds publics

La chambre des crimes financiers de première instance près la Cour d'appel de Rabat a ordonné, jeudi, la détention du président du Conseil provincial de Chefchaouen, El Yazid Taghi, à la prison de Tamesna. Soupçonné de détournement de fonds publics, le responsable sera poursuivi en état d'arrestation.

Les irrégularités financières concernent la gestion du budget de 2022. Elles ont été établies à travers les investigations de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), qui a enquêté sur l'élu, membre du Rassemblement national des indépendants (RNI), ainsi que sur plusieurs membres du conseil.

L'affaire a émergé suite à un rapport des autorités provinciales qui ont identifié une série de violations administratives et financières. Les données ont été soumises au ministère de l'Intérieur, qui a mobilisé l'Inspection générale de l'administration territoriale (IGAT) pour auditer les finances et les projets du conseil. La procédure a donné lieu à une information judiciaire ayant abouti à l'arrestation de l'intéressé.