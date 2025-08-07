Zuma au Maroc : Une visite bel et bien coordonnée avec l’ambassade sud-africaine à Rabat

La visite de Jacob Zuma au Maroc a suscité une attention particulière de l'ambassade sud-africaine à Rabat, comme en témoigne la lettre adressée le 11 juillet au ministère marocain des Affaires étrangères.

Ce document, parvenu à notre rédaction, indique que «l'Ambassade de la République d'Afrique du Sud à Rabat présente ses compliments au ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, Direction du Protocole, et a l'honneur de demander de bien vouloir faciliter le passage par le salon d'honneur de l'aéroport Rabat-Salé d'une délégation menée par l'ancien président sud-africain S.E. Monsieur Jacob Zuma, qui se rendra au Maroc du 15 au 18 juillet 2025. Arrivée : 15 juillet 2025 à 13h45, vol Air France AF1258 en provenance de Paris. Départ : 18 juillet 2025 à 14h10, vol Air France AF1259 à destination de Paris».

La lettre mentionne également les noms et numéros de passeports de la délégation accompagnant Jacob Zuma au royaume. «L'arrivée de Monsieur Zuma sera précédée par celle d'une équipe préparatoire, qui arrivera au Maroc le 12 juillet 2025», précise la même source. L’ambassade a également communiqué les noms et numéros de passeports des membres de cette équipe.

Cette lettre contredit le communiqué du 6 août du ministère sud-africain des Affaires étrangères, dans lequel le département dirigé par Ronald Lamola «a exprimé sa forte objection et préoccupation concernant les circonstances autour de la récente visite d'un éminent leader sud-africain», en référence à Zuma.

Suivant la ligne de l’ANC, le ministère a «protesté contre l'utilisation des symboles nationaux sud-africains, notamment le drapeau national», lors des entretiens entre Nasser Bourita et Jacob Zuma. À l’issue de cette rencontre, Zuma a exprimé son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, proposé en 2007.