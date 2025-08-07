Sahara: La Mauritanie a donné son accord à l’ouverture du passage routier Amgala-Bir Oum Grine

La Mauritanie se prépare à l’ouverture d’un nouveau passage routier reliant Es-Smara, à Bir Oum Grine, via Amgala, comme l’a rapporté un média de Nouakchott Anbaa.info. Cette initiative intervient après la décision du «ministère mauritanien de l'Intérieur d’approuver officiellement l'inauguration du nouveau poste frontière. Les travaux sur la route reliant la ville marocaine de Smara à la frontière internationale via Amgala sont en cours», précise le média.

En prévision de la mise en service de ce second passage, après celui d’El Guerguerate, le ministère mauritanien de l'Équipement et des Transports a annoncé, ce mercredi 6 août 2025, le lancement de vastes projets d'infrastructures, incluant des lignes ferroviaires, des routes et des ponts.

Mohamed Mokhtar Ould Sid Ahmed, directeur de la programmation et de la coopération au ministère mauritanien de l'Équipement et des Transports, a révélé que «les projets majeurs concernent la construction d'une ligne ferroviaire reliant Choum, Akjoujt et Nouakchott, facilitant ainsi une connexion logistique efficace entre la capitale et les régions du nord. Choum est un point stratégique vers la frontière marocaine. Cette liaison ferroviaire devrait devenir un nouveau corridor stratégique pour les échanges commerciaux et humains entre la Mauritanie et le Maroc, en complément du poste frontière existant entre El Guerguerate et Nouadhibou», a-t-il expliqué.

Il convient de rappeler que cette coopération entre le royaume et la Mauritanie a été au cœur des discussions le 20 février 2024 à Rabat, entre le ministre de l’Équipement, Nizar Baraka, et son homologue mauritanien Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed.