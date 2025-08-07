Les 12 CRI accueillent la Semaine de l’investissement pour les Marocains du monde

A l’occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger célébrée le 10 août de chaque année, le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques tient une semaine dédiée aux Marocains du monde (MDM), dans les douze Centres régionaux d'Investissement (CRI). L’initiative se déroule du 11 au 15 courant, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales portant une importance particulière à la mobilisation des MRE, «à travers la valorisation de leurs compétences, l’accompagnement de leurs investissements, le renforcement de leur lien avec leur pays d’origine et à leur pleine contribution au développement économique» du pays, indique un communiqué.

Comme dans les onze autres CRI, le Centre régional d’investissement (CRI) de la région de Marrakech-Safi est mobilisé pour accueillir les Marocains du Monde porteurs de projets. «En plus de l’accompagnement quotidien mis à leur disposition, une cellule dédiée recevra les MRE chaque jour, du 11 au 15 août de 11h00 à 12h30, pour leur présenter les opportunités d’investissement dans la région, leur expliquer les incitations prévues par la nouvelle Charte de l’Investissement, et les accompagner dans la structuration de projets à fort potentiel», fait savoir l’instance auprès de Yabiladi.

L’initiative constitue également un cadre incitatif en phase avec la nouvelle Charte de l’investissement, mécanisme voulu de renforcement de l’attractivité des territoires, dans une logique de simplification des procédures et de soutien à l’investissement productif. Le rendez-vous est donné dans un contexte où l’opération Marhaba 2025 bat son plein, avec des records d’arrivées des MRE. A ce titre, la Semaine de l’investissement pour les Marocains du monde s’inscrit dans le cadre d’un «programme intégré» de l’accueil des concitoyens résidant à l’étranger.

Le programme se décline en sessions interactives, présentations des opportunités d’investissement selon les territoires, outre mise en avant des banques de projets disponibles au sein de chaque CRI. Des rencontres directes permettront par ailleurs de répondre aux questions des MDM.