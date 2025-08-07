Menu
Brève

Football : Achraf Hakimi nommé au Ballon d'Or 2025

(avec MAP)
Publié
DR
Temps de lecture: 1'

L’international marocain Achraf Hakimi est nommé au Ballon d'or 2025, une distinction qui récompense le meilleur footballeur du monde.

Le latéral droit de l’équipe du Maroc et du club français de Paris Saint-Germain (PSG) figure, pour la première fois de sa carrière, dans une liste de 30 nommés, publiée jeudi. Le Ballon d'or 2025 sera décerné le 22 septembre.

Le joueur de 26 ans, un défenseur qui s’est illustré par ses valeureuses contributions en attaque, que ce soit en sélection nationale ou en club, se présente avec un bilan de 63 matches, 13 buts et 15 passes décisives lors de la saison 2024-2025.

Avec le PSG, il a remporté cette année la Ligue des champions, le championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des champions. Il a aussi été finaliste au Mondial des clubs aux Etats-Unis.

Le gardien de but de la sélection marocaine de football, Yassine Bounou figure, lui, parmi les dix nommés pour le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur goalkeeper du monde.

Le Lion de l’Atlas, qui évolue pour le club saoudien Al-Hilal, en est à sa troisième nomination pour ce prix, avec comme meilleur classement une troisième place en 2023. Il se présente à cette distinction avec une saison 2024-2025 jalonnée, notamment, de 56 matches et 20 clean-sheets.

Respect#
Date : le 07 août 2025 à 20h30
Je pense que c'est Achraf qui va l'avoir ce ballon d'or.
Benoona
Date : le 07 août 2025 à 20h17
Les sportifs riches en ont ras-le-bol des “gold diggers” qui tentent de leur soutirer de l’argent via le sexe ou les relations. Et franchement, même certains journalistes qui votent pour le Ballon d’Or doivent en avoir assez de ces stratégies bien rodées. Dans ce climat, un joueur comme Hakimi — clean, focus, pas manipulable — peut clairement tirer son épingle du jeu. Le Ballon d’Or, c’est pas juste du talent… c’est aussi une affaire de perception, d’image et de rapports de force.
Dernière modification le 07/08/2025 20:30
