Football : Achraf Hakimi nommé au Ballon d'Or 2025

L’international marocain Achraf Hakimi est nommé au Ballon d'or 2025, une distinction qui récompense le meilleur footballeur du monde.

Le latéral droit de l’équipe du Maroc et du club français de Paris Saint-Germain (PSG) figure, pour la première fois de sa carrière, dans une liste de 30 nommés, publiée jeudi. Le Ballon d'or 2025 sera décerné le 22 septembre.

Le joueur de 26 ans, un défenseur qui s’est illustré par ses valeureuses contributions en attaque, que ce soit en sélection nationale ou en club, se présente avec un bilan de 63 matches, 13 buts et 15 passes décisives lors de la saison 2024-2025.

Avec le PSG, il a remporté cette année la Ligue des champions, le championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des champions. Il a aussi été finaliste au Mondial des clubs aux Etats-Unis.

Le gardien de but de la sélection marocaine de football, Yassine Bounou figure, lui, parmi les dix nommés pour le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur goalkeeper du monde.

Le Lion de l’Atlas, qui évolue pour le club saoudien Al-Hilal, en est à sa troisième nomination pour ce prix, avec comme meilleur classement une troisième place en 2023. Il se présente à cette distinction avec une saison 2024-2025 jalonnée, notamment, de 56 matches et 20 clean-sheets.