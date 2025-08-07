Les vélos blancs du Parc national néerlandais trouvent une nouvelle vie au Maroc

Les vélos blancs du parc national De Hoge Veluwe, réserve naturelle située dans la province de Gelderland (Pays-Bas), trouvent une seconde vie au Maroc. Plus de 500 de ces deux-roues emblématiques, auparavant mis gratuitement à la disposition des visiteurs du site, ont été donnés pour soutenir les écoliers et les événements de triathlon.

«Nous avions l'habitude de les envoyer en Afrique centrale et australe, mais cette fois, nous avons choisi le Maroc», a déclaré Seger van Voorst tot Voorst, directeur du parc, dans une interview au diffuseur public régional. «Il y a 400 000 Marocains vivant aux Pays-Bas. Nous voulions contribuer à renforcer les liens», a-t-il ajouté.

Le projet vise à réduire les longues heures de marche que les enfants doivent faire pour se rendre à l'école. Il s'agit ainsi d'améliorer la fréquentation et les performances scolaires. Légers et sans vitesses, les vélos sont prêtés et entièrement rénovés tous les cinq ans par l'atelier de réparation dédié du parc.

Au Maroc, les vélos sont également utilisés dans les triathlons, malgré les défis posés par le terrain. Dans le cadre de la vision à long terme du projet, les jeunes locaux sont formés comme mécaniciens de deux-roues pour travailler dans de nouveaux ateliers de réparation et assurer la durabilité de l'équipement.

Initialement conçus pour promouvoir un tourisme éco-responsable, ces vélos blancs sont désormais un vecteur d'autonomisation des communautés bien au-delà des Pays-Bas.