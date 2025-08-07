Le Maroc accueille 2,7 millions de touristes (+6%) en juillet 2025

Le secteur du tourisme au Maroc a poursuivi sa dynamique positive en juillet 2025, avec un nombre de touristes atteignant 2,7 millions, marquant une augmentation de 6% par rapport à juillet 2024.

Cette croissance inclut à la fois les touristes étrangers et les Marocains résidant à l'étranger, reflétant l'attrait continu du Maroc en tant que destination pour ces deux groupes. Le nombre de touristes étrangers a atteint 875 000, soit une augmentation de 2% par rapport au même mois de l'année précédente, tandis que le nombre de Marocains vivant à l'étranger a atteint 1,8 million, enregistrant une hausse de 7%, selon un communiqué du ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire.

Ces résultats confirment le fort élan soutenu dans le secteur, avec un nombre total de touristes à la fin de juillet 2025 atteignant environ 11,6 millions, soit une augmentation de 16% par rapport à la même période en 2024, les Marocains vivant à l'étranger représentant 52% de cet ensemble.